По словам Германа Чистякова, Риду Буше нужно еще время на восстановление.

Сегодня, 19 сентября, генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков рассказал в своем телеграм-канале о ситуации с Ридом Буше. Напомним, что хоккеист получил травму и на некоторое время выбыл из графика игр.

– Он был близок к выходу на игры, но, к сожалению, вынужден еще отложить этот момент, – рассказал Герман Чистяков.

Гендиректор клуба считает, что главное – полное восстановление Буше. И лучше не форсировать события и потерпеть, чтобы масштаб проблемы не усугубился.

– Рид выйдет, когда будет полностью готов, – добавил Чистяков.

Напомним, что завтра, 20 сентября, на домашней «G-Drive Арене» пройдет матч с «Автомобилистом». Омский клуб отчитался, что все билеты на игру проданы. Начало матча в 19:30.