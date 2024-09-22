Конспирация не помогла травмированному игроку «ястребов». Его запечатлели фанаты.

Травмированный нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев после операции в Москве проходит реабилитацию в немецком Штутгарте. Об этом вскользь упомянул телеграм-канал «Хоккейная правда». Официально об этом нигде не сообщалось.

Самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ заметили в компании болельщиков. Которые, судя по всему, специально приехали для встречи с Владимиром Ткачевым. Очевидно, что сам хоккеист, одетый максимально неброско, хотел остаться незамеченным.

В конце июля нападающий «Авангарда» получил травму ахилла на тренировке и выбыл на полгода. В августе ему провели операцию. В отсутствие Ткачева хоккейный клуб в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпел четыре поражения подряд.