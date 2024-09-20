Домашний матч «ястребов» завершился проигрышем всухую.

Сегодня, 20 сентября, на льду «G-Drive Арены» прошел матч между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Все билеты на игру раскупили.

У зрителей были большие надежды на этот матч, но они не оправдались. Игра завершилась проигрышем «ястребов». Гости обыграли омичей всухую.

Матч закончился со счетом 0:3. В первом периоде «Автомобилист» забросил первую шайбу в ворота «Авангарда». Во втором периоде гости забили еще два гола. В третьем периоде «ястребы» так и не смогли отыграться.

Это уже четвертый проигрыш подряд для омского клуба. Из семи матчей только первые три завершились для «ястребов» победой. Все идет к тому, что руководство «Авангарда» может отправить в отставку главного тренера команды Сергея Звягина. Немало вопросов и к генменеджеру омичей Антону Курьянову, сделавшему ставку на этого специалиста и вошедшего в его штаб.