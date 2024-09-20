Омск-Информ
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·Спорт

Бонусы, предложенные канадцу, тоже достаточно скромные.

Стали известны детали перехода в омский «Авангард» канадского центрфорварда Райана Спунера. «Ястребы» заключили с ним  однолетний контракт. Спунер выступал за «Авангард» в прошлом сезоне, но соглашение с ним не продлили из-за претензий по игре легионера. Канадец возвращается в Омск на гораздо более скромный контракт, сообщил хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

– По моей информации, зарплата нападающего составит 42 миллиона рублей. Еще есть бонусы. Достаточно скромные. По сравнению с прошлым сезоном доход канадца упадет почти в два раза, – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что на Спунера в сентябре появился определенный спрос в КХЛ. Но он выбрал клуб, где все знакомо.

·Спорт

Бонусы, предложенные канадцу, тоже достаточно скромные.

Стали известны детали перехода в омский «Авангард» канадского центрфорварда Райана Спунера. «Ястребы» заключили с ним  однолетний контракт. Спунер выступал за «Авангард» в прошлом сезоне, но соглашение с ним не продлили из-за претензий по игре легионера. Канадец возвращается в Омск на гораздо более скромный контракт, сообщил хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

– По моей информации, зарплата нападающего составит 42 миллиона рублей. Еще есть бонусы. Достаточно скромные. По сравнению с прошлым сезоном доход канадца упадет почти в два раза, – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что на Спунера в сентябре появился определенный спрос в КХЛ. Но он выбрал клуб, где все знакомо.