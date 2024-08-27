Жалоба застройщика ЖК «Мирапорт» компании «Причал 55» осталась без удовлетворения.

Омский областной суд подтвердил запрет на возведение жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной. Ранее прокуратура обнаружила нарушения градостроительного и водного законодательства, после чего стройка была остановлена.

Застройщик «Причал 55» попытался обжаловать введенный запрет, но суд отклонил жалобу. Следующее заседание по основным требованиям дела назначено на 3 сентября.

В феврале прошлого года компания «Причал 55» начала забивать сваи под строительство нового ЖК «Мирапорт», не учтя близости к береговой линии. После этого соседняя со стройкой многоэтажка 2015 года на Пригородной, 23/2, резко пошла трещинами.

5 июля Советский районный суд Омска признал недействительной выдачу администрацией Омска разрешения на строительство 17-этажного здания на улице Пригородной, а действия застройщика – незаконными. Наложен запрет на строительство дома, площадку, на которой возводится объект, опечатали судебные приставы. Котлован засыпали по решению суда. На проектировщиков ЖК завели уголовное дело.