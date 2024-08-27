Омск-Информ
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·Общество

Жалоба застройщика ЖК «Мирапорт» компании «Причал 55» осталась без удовлетворения.

Омский областной суд подтвердил запрет на возведение жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной.  Ранее прокуратура обнаружила нарушения градостроительного и водного законодательства, после чего стройка была остановлена.

Застройщик «Причал 55» попытался обжаловать введенный запрет, но суд отклонил жалобу. Следующее заседание по основным требованиям дела назначено на 3 сентября.

В феврале прошлого года компания «Причал 55» начала забивать сваи под строительство нового ЖК «Мирапорт», не учтя близости к береговой линии. После этого соседняя со стройкой многоэтажка 2015 года на Пригородной, 23/2, резко пошла трещинами.

5 июля Советский районный суд Омска признал недействительной выдачу администрацией Омска разрешения на строительство 17-этажного здания на улице Пригородной, а действия застройщика – незаконными. Наложен запрет на строительство дома, площадку, на которой возводится объект, опечатали судебные приставы. Котлован засыпали по решению суда. На проектировщиков ЖК завели уголовное дело.

·Общество

Жалоба застройщика ЖК «Мирапорт» компании «Причал 55» осталась без удовлетворения.

Омский областной суд подтвердил запрет на возведение жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной.  Ранее прокуратура обнаружила нарушения градостроительного и водного законодательства, после чего стройка была остановлена.

Застройщик «Причал 55» попытался обжаловать введенный запрет, но суд отклонил жалобу. Следующее заседание по основным требованиям дела назначено на 3 сентября.

В феврале прошлого года компания «Причал 55» начала забивать сваи под строительство нового ЖК «Мирапорт», не учтя близости к береговой линии. После этого соседняя со стройкой многоэтажка 2015 года на Пригородной, 23/2, резко пошла трещинами.

5 июля Советский районный суд Омска признал недействительной выдачу администрацией Омска разрешения на строительство 17-этажного здания на улице Пригородной, а действия застройщика – незаконными. Наложен запрет на строительство дома, площадку, на которой возводится объект, опечатали судебные приставы. Котлован засыпали по решению суда. На проектировщиков ЖК завели уголовное дело.