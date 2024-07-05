Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Разрешение на строительство признано недействительным, а сама стройка незаконной.

Советский районный суд Омска запретил строительство многоквартирного дома на улице Пригородной. Жилой комплекс «Мирапорт» на самом берегу Иртыша возводит ООО «СЗ «Причал-55». Компании запретили стройку, а разрешение на строительство объекта, выданного департаментом архитектуры и градостроительства мэрии, признано незаконным.

– В порядке обеспечения иска суд наложил запрет на строительство данного многоэтажного дома до рассмотрения гражданского дела по существу и вступления решения суда первой инстанции в законную силу. Указанное определение будет приведено в исполнение немедленно, – сообщила областная прокуратура.

На строительную площадку уже выехали судебные приставы, которые должны обеспечить решение суда.

·Экономика/Бизнес

Разрешение на строительство признано недействительным, а сама стройка незаконной.

Советский районный суд Омска запретил строительство многоквартирного дома на улице Пригородной. Жилой комплекс «Мирапорт» на самом берегу Иртыша возводит ООО «СЗ «Причал-55». Компании запретили стройку, а разрешение на строительство объекта, выданного департаментом архитектуры и градостроительства мэрии, признано незаконным.

– В порядке обеспечения иска суд наложил запрет на строительство данного многоэтажного дома до рассмотрения гражданского дела по существу и вступления решения суда первой инстанции в законную силу. Указанное определение будет приведено в исполнение немедленно, – сообщила областная прокуратура.

На строительную площадку уже выехали судебные приставы, которые должны обеспечить решение суда.