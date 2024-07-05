На площадку пришлось выехать представителям прокуратуры Советского округа и приставам.

На площадку пришлось выехать представителям прокуратуры Советского округа и приставам.

Сегодня, 5 июля, приставы и прокуратура Советского округа Омска выехали на стройплощадку ЖК «Мирапорт», напротив дома на Пригородной, 23/2. Ведомства проконтролировали исполнение судебного определения от 4 июля.

Согласно решению, застройщик, компания ООО «СЗ «Причал 55», должен приостановить возведение 17-этажного дома до принятия решения суда первой инстанции, обеспечить целостность и устойчивость конструкций. А также обеспечить безопасность и строительной площадки объекта и обеспечить безопасность жителей.

В случае невыполнения указанных требований компанию привлекут к административной ответственности. Прокуратура намерена держать ситуацию на контроле.

Стоит отметить, что только после вмешательства надзорных ведомств «Причал 55» начал вывозить строительную технику с площадки.

Ранее сообщалось, что вчера Советский районный суд Омска признал недействительной выдачу администрацией Омска разрешения на строительство 17-этажного здания на улице Пригородной, а действия застройщика – незаконными. Суд наложил запрет на строительства дома.