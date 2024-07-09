Строительство жилого комплекса «Мирапорт» приостановлено по решению суда. Ведется консервация объекта.
Застройщик жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной – ООО «СЗ «Причал-55» – начал засыпку фундамента котлована первого дома. Строительство было приостановлено на прошлой неделе по решению суда.
– В целях реализации требований судебного пристава-исполнителя об обеспечении прочности, устойчивости и сохранности конструкций застройщик ведет соответствующие мероприятия с использованием строительной техники, в том числе осуществляя обратную засыпку котлована, – сообщили в областной прокуратуре. – Данные работы планируется завершить к 10 июлю.
На прошлой неделе Советский районный суд Омска признал недействительной выдачу администрацией Омска разрешения на строительство 17-этажного здания на улице Пригородной, а действия застройщика – незаконными. Наложен запрет на строительство дома, площадку, на которой возводится объект, опечатали судебные приставы.