Семья Алешкиных три недели находится в неведении.

Отец погибшей в Омске школьницы Сергей Алешкин раскрыл детали расследования уголовного дела, заведенного по статье «Убийство».

Об этой резонансной истории говорил весь город. 15-летняя Евангелина пропала днем 22 июля возле отеля «Ника», где остановилась семья, приехавшая из Москвы. Школьницу вместе с поисковиками и силовиками искали четыре дня, пока 25 июля ее тело не обнаружил в Иртыше водитель катера в районе лодочной станции на улице 3-я Островская.

По словам отца Евангелины, следователи спустя три недели не сообщили, что стало причиной смерти девочки.

- К сожалению, у нас пока нет никакой новой информации от следствия, сами очень ждем и переживаем, - рассказал Алешкин «Омск-информу».

Ранее отец погибшей заявлял об убийстве дочери. В пользу этой версии он привел довод, что вещи Евангелины до сих пор не найдены. По сведениям очевидцев, на теле школьницы обнаружен скотч. Однако силовики пока предпочитают не раскрывать детали следствия и не выходят с официальными заявлениями.