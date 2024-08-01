Сергей Алешкин назвал несколько деталей в пользу версии с убийством его дочери.

Отец погибшей в Омске московской школьницы Сергей Алешкин, ранее заявивший об убийстве дочери, в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» назвал несколько деталей, указывающих на эту версию как приоритетную. Первая – отсутствие вещей девочки, которые так и не были найдены. Как известно, последний раз ее видели с небольшой сумкой и рюкзачком.

– Детали следствия не могу разглашать. Но есть несколько моментов, которые, на наш взгляд, указывают на эту версию. Из общеизвестных – до сих пор не найдены ее вещи. В том числе сумочка, которая одевается через плечо. Маловероятно, что она могла бы соскочить с Евы без посторонней помощи. Не обнаружен и рюкзачок, – отметил отец.

Второй момент – школьницу искали целых четыре дня.

– Если бы Ева утонула, ее бы отыскали гораздо раньше, – полагает Алешкин.

Есть еще нюансы, которые отец погибшей не стал разглашать. Например, по поводу наличия на теле скотча, о котором говорили свидетели обнаружения тела девочки, Сергей Алешкин дипломатично посоветовал выяснить у силовиков. Следователи пока не дают оценок случившейся трагедии, призывая дождаться проведения всех необходимых экспертиз.