Об этом заявил адвокат вице-спикера Горсовета Дмитрия Саханя, Сергей Пузин.

Об этом заявил адвокат вице-спикера Горсовета Дмитрия Саханя, Сергей Пузин.

Адвокат вице-спикера Горсовета Дмитрия Саханя, Сергей Пузин, раскрыл детали резонансного задержания своего клиента, а также депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и главы ООО «Кедр» Игоря Толчина.

Как сообщалось ранее, 4 июня Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, а также предпринимателя Игоря Толчина. По версии следствия, подельники, связанные с ООО «Кедр», получали в аренду земельные участки под видом строительства на них объектов недвижимости и с последующим выкупом без проведения торгов по заниженной стоимости. 7 июня Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В тот же день Следком возбудил новое уголовное дело по аналогичному поводу. Силовики повторно задержали двух депутатов и предпринимателя.

10 июня всех троих привезли в Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения – следствие запросило арест на 2 месяца. Суд в этом отказал, поскольку Генпрокуратура РФ вновь отменила постановление о возбуждении уголовное дела. Павлова, Саханя и Толчина освободили в зале суда.

Защитник Саханя заявил, что расследованием дела двух депутатов и одного предпринимателя занимался 21 следователь.

- Из правовых особенностей этого дела могу отметить, что отмена постановления о возбуждении уголовного дела вообще происходит довольно редко, - рассказал Сергей Пузин «СуперОмску». - В этом конкретном случае следствие задержало Павлова, Саханя и Толчева сразу, не дождавшись пока прокуратура проверит законность и обоснованность постановления о возбуждении уголовного дела. Последствия этой спешки уже известны. Я был удивлен, что такую ошибку допустили в Главном следственном управлении СК России, ведь там работают профессионалы высокого уровня. Для расследования уголовного дела Павлова, Саханя и Толчева была создана следственная группа в составе 21 следователя, включая трех полковников. Из всего этого могу сделать вывод, что следствие было настроено очень серьезно и решительно, но Генеральная прокуратура явно дала понять, что не позволит нарушать закон.

Вчера московский адвокат Дмитрия Павлова, Михаил Ошеров в обращении к омской прессе подчеркнул, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество» было возбуждено из-за возведения объектов, один из которых по факту является недостроенным теннисным кортом. Он утверждает, что земли были приобретены законным путем.