Как и предполагалось, задержание бизнесменов связано со строительством в парке 30-летия ВЛКСМ. В деле замешана и чиновница мэрии.

Силовики раскрыли подробности задержания Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и Игоря Толчева.

Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя, а также Игоря Толчева. Как и предполагалось, их задержание связано с деятельностью ООО «Кедр», которое арендовало землю в парке 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ. Следственный комитет РФ дал комментарий по поводу задержания депутата Заксобрания Омской области вице-спикера горсовета, а также бизнесмена Как и предполагалось, их задержание связано с деятельностью ООО «Кедр», которое арендовало землю в парке 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ.

При этом в деле появилось еще одно имя – заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Юлия Швецова. В ее действиях следователи обнаружили злоупотребление полномочиями. Она продлила действие договора аренды с ООО «Кедр», хотя компания еще не приступила к строительству. Это позволило организации купить участок земли на льготных условиях. 2 апреля на чиновницу было заведено уголовное дело.

– Несмотря на очевидность для следствия доказательств злоупотребления в действиях чиновницы, первый заместитель Генерального прокурора РФ А. В. Разинкин дважды принимал решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Кроме того, следствием были получены данные, свидетельствующие о том, что права на земельные участки на территории парка были приобретены мошенническим путем директором ООО «Кедр» Игорем Толчевым, депутатом регионального законодательного собрания Дмитрием Павловым и муниципальным депутатом Дмитрием Саханем, – рассказали в ведомстве.

Фигуранты дела заключили договоры аренды на три участка в парке для строительства спортивно-развлекательных объектов. На деле же на одном из них был построен ТЦ, на втором за спортивный объект были выданы заасфальтированная площадка и недострой, на третьем участке должен был появиться еще один торговый комплекс.

– В связи с этим в отношении троих вышеуказанных лиц 04.06.2024 возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Несмотря на явные факты совершения преступлений, 07.06.2024 первым заместителем генерального прокурора РФ А. В. Разинкиным постановление о возбуждении уголовного дела было вновь отменено, – отметили в Следственном комитете.

Кроме того, силовики выяснили, что технический план, который был представлен в суде, был фиктивным. Из-за этого суд обязал мэрию ввести в эксплуатацию объект массового отдыха, которого на самом деле не существовало.