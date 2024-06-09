Третьим омичом, которому завтра изберет меру пресечения Басманный суд, является бизнесмен Игорь Толчев.

Третьим омичом, которому завтра изберет меру пресечения Басманный суд, является бизнесмен Игорь Толчев.

Стало известно имя еще одного подельника депутата Законодательного собрания Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Это бизнесмен Игорь Толчев.

Как сообщается на сайте Басманного районного суда Москвы, завтра Толчеву, который, как и Павлов с Саханем, обвиняется в мошенничестве, изберут меру пресечения.

Игорь Толчев с мая 2017 года возглавляет ООО «Кедр», которое ранее возглавлял Сахань. Именно «Кедр» занимался вырубками в парке 30-летия ВЛКСМ. Компания построила один торговый центр и хотела возвести еще один.

Напомним, что на задержание влиятельных предпринимателей могло повлиять обращение от депутата Госдумы Андрея Алехина на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. Парламентарий просил дать оценку законности застройки парка имени 30-летия ВЛКСМ.