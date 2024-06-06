По одной из версий, уважаемых политиков взяли из-за вырубок в парке имени 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ.

По одной из версий, уважаемых политиков взяли из-за вырубок в парке имени 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ.

Стало известно, почему могли задержать депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и его давнего компаньона по бизнесу вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Уважаемых омских политиков взяли накануне.

По некоторым данным, оба задержания могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным Следственным комитетом РФ по факту вырубки деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Расследованием занимается Пятое следственное управление СК России, расположенное в Новосибирске. «Омск-информ» первым рассказывал об этом своим читателям. Также подробно сообщалось и об обстоятельствах, при которых на месте леска у входа в парк может появиться уже второй по счету ТЦ.

ООО «Кедр», которое занималось вырубкой, прочно связывают с именем Дмитрия Саханя. И хотя по документам он уже нигде не фигурирует, по факту депутат может до сих пор иметь отношение к своему «родному» бизнесу. Тогда как уже существующий ТЦ «Парк» и его будущий комплекс-близнец многие связывают с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым.

Как стало известно «Омск-информу», на задержание влиятельных предпринимателей могло повлиять обращение от депутата Госдумы Андрея Алехина на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова (документы имеются в распоряжении редакции). В документе от 17 апреля, в частности, содержится просьба дать оценку законности застройки парка имени 30-летия ВЛКСМ.

– Фактически ООО «Кедр», несмотря на протест жителей Омска, ведет незаконную застройку торговыми комплексами территории старейшего парка города. Уже построенный торговый комплекс не соответствует заявленному проекту. Однако это не помешало ООО «Кедр» получить разрешение на строительство еще одного такого торгового комплекса на территории парка, – указано в обращении.

10 мая пришел ответ из генпрокуратуры, что документ рассмотрен и дано поручение организовать соответствующую проверку прокурору Омской области. А в ответе, подписанном 16 мая заместителем прокурора области Дмитрием Егоровым, сообщается, что по факту депутатского обращения организована проверка.

Есть основания предположить, что результатом вмешательства надзорного ведомства стало задержание Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя. Однако следователи пока не дают никаких официальных комментариев на эту тему. Подтвердить или опровергнуть эту версию пока не представляется возможным.