По словам доверенного лица предпринимателя, директора компании «Миллениум-недвижимость» Игоря Заляева, в данный момент ведутся следственные действия.

По словам доверенного лица предпринимателя, директора компании «Миллениум-недвижимость» Игоря Заляева, в данный момент ведутся следственные действия.

Сегодня, 7 июня, история с задержанием известного предпринимателя, директора ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра» Вячеслава Авдошина получила продолжение.

По некоторым данным, предпринимателя могли отпустить под подписку о невыезде. Однако те же источники «Омск-информа» вскоре опровергли эту информацию. И действительно – телефон Вячеслава Авдошина оказался недоступен.

Доверенное лицо предпринимателя, директор компании «Миллениум-недвижимость» Игорь Заляев рассказал «Омск-информу» некоторые подробности. Авдошин действительно продолжает находиться в статусе задержанного.

– Ведутся следственные действия. Мера пресечения еще не избрана, – отметил Заляев.

Где именно находится задержанный предприниматель, его бизнес-партнер не уточнил. Детали уголовного дела Вячеслава Авдошина по-прежнему неизвестны. Согласно одной из версий, предприниматель может стать фигурантом уголовного дела о военном строительстве, возможно, в Красноярске. Не исключено, что это продолжение уголовного дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Напомним, что вчера стало известно также о задержании трех омских политиков: бывшего министра труда и соцразвития Владимира Куприянова, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Куприянова уже отправили на два месяца в СИЗО. Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).