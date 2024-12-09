Известный предприниматель находится в СИЗО Красноярска. На него заведены несколько уголовных дел.

Стали известны подробности об уголовном деле главы «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра» Вячеслава Авдошина. Его задержали в июне нынешнего года по некоему делу о военном строительстве в Красноярске.

На сегодняшнем брифинге руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Михаил Зайцев заявил, что на известного бизнесмена заведено второе уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошеничество», которое расследуется в Омске.

– Он был задержан коллегами из другого субъекта, проводятся следственные действия. Авдошин находится в СИЗО в другом регионе. У нас в отношении Вячеслава Авдошина тоже возбуждено дело, оно находится в настоящий момент на завершающей стадии. У нас он проходит по 159-й статье, – сказал представитель омского Следкома.

В 2020 году Вячеслав Авдошин уже получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере. В суде доказано, что на тот момент руководитель фирмы «ЕВиС» отразил в налоговых декларациях фиктивные сделки для возмещения НДС, незаконно получив из федерального бюджета 6,8 млн рублей.