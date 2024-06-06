Омск-Информ
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·Происшествия

Задержание Вячеслава Авдошина вряд ли связано с уголовными делами Владимира Куприянова, Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя.

Вслед за задержанием экс-министра труда Владимира Куприянова, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя стало известно о еще одном громком деле.

Как сообщают «Коммерческие вести», в Омске задержали известного предпринимателя, директора ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра». Вячеслава Авдошина. Но его задержание вряд ли связано с теми событиями, которые произошли ранее.

Сообщается, что Авдошин может стать фигурантом уголовного дела о военном строительстве, возможно, в Красноярске. Не исключено, что это продолжение уголовного дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

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·Происшествия

Задержание Вячеслава Авдошина вряд ли связано с уголовными делами Владимира Куприянова, Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя.

Вслед за задержанием экс-министра труда Владимира Куприянова, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя стало известно о еще одном громком деле.

Как сообщают «Коммерческие вести», в Омске задержали известного предпринимателя, директора ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра». Вячеслава Авдошина. Но его задержание вряд ли связано с теми событиями, которые произошли ранее.

Сообщается, что Авдошин может стать фигурантом уголовного дела о военном строительстве, возможно, в Красноярске. Не исключено, что это продолжение уголовного дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

2385