Дело рассмотрят в Красноярске.

Вячеслава Авдошина, которого В Красноярском крае состоялось предварительное судебное заседание по делу омского бизнесмена, которого обвиняют в мошенничестве. Следователи считают, что он похитил у Министерства обороны более 11,29 млн рублей.

Это произошло в 2019 году на посту руководителя и владельца компании «Стройобмен». По версии следствия, он заключил договор на субподряд с генеральным подрядчиком (ФГУП «ГВСУ № 9»), который занимался строительством малосемейного общежития для военнослужащих, не намереваясь его исполнять в полном объеме.

Защитник предпринимателя подал целую серию ходатайств, в том числе о том, чтобы материалы вернули прокурору, чтобы дело рассматривали в Омской области. Суд согласился изменить место, где будут судить Авдошина. Однако суд пройдет не в Омске, а в Красноярске.