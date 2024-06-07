Стало известно, по какой статье обвиняют бывшего главу Минтруда Омской области.
Появилась официальная информация, касающаяся уголовного дела бывшего зампреда правительства Омской области, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Напомним, что сегодня его отправили в СИЗО на 2 месяца.
Куприянова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).
– По версии следствия, Куприянов, занимая должность заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и социального развития Омской области получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица, – говорится в сообщении официального телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Другие подробности преступления не раскрываются.
Владимиру Куприянову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.