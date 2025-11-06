Омский экс-министр Куприянов выступил с последним словом на суде о взятках

Бывшему высокопоставленному чиновнику грозит колония. Решение суд примет завтра.

Сегодня в Любинском районном суде с последним словом выступил бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Он еще раз заявил, что не признает вину в получении взяток и всегда все делал для людей.

– С гордостью могу сказать, что за этот период и, это не только моя оценка, состояние учреждений улучшилось. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что бюджет выделял очень серьезные средства, – отметил Куприянов.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год экс-министр получил от директора интерната взятки на общую сумму 647 тыс. рублей. Всего в деле фигурирует 15 эпизодов.

Приговор чиновнику вынесут завтра. Ему грозит 10 лет колонии.