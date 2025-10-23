Омского экс-министра Куприянова хотят отправить в колонию на 10 лет

Прокурор настаивает на жестком наказании для опального чиновника.

В Любинском районном суде прошли прения по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства и экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Он обвиняется в получении крупной взятки.

Прокурор отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима на 10 лет, оштрафовать на 32,3 млн рублей, а также лишить звания «заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» и запретить 8 лет занимать определенные должности.

– Сторона обвинения считает доказанным факт получения обвиняемым в период с 2018 г. по 2023 г. от директора подведомственного государственного учреждения взятки в виде денег, иного имущества, а также услуг имущественного характера (изготовления и установки на приусадебном участке спортивного комплекса) на общую сумму 647 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, взамен министр пообещал, что директор пройдет аттестацию на соответствие занимаемой должности и получит премию.

Владимир Куприянов вину в получении взяток не признал. Бывший чиновник находится в СИЗО. У него арестовали имущество на 26,6 млн рублей.

Приговор по громкому уголовному делу ожидается в ноябре.