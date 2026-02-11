В Омске стартовала апелляция по громкому делу экс-вице-губернатора Куприянова

Ранее суд приговорил чиновника к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сегодня, 11 февраля, в Омском областном суде рассматривают апелляцию на приговор бывшему вице-губернатору Владимиру Куприянову.

В ноябре прошлого года суд приговорил Куприянова к семи годам колонии строгого режима, назначил штраф в размере около 13 млн рублей и запретил занимать ряд должностей сроком на четыре года. Кроме того, в доход государства были обращены почти 500 тыс. рублей и имущество, полученные в качестве взяток. Экс-чиновника также лишили звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Однако уже 26 ноября адвокат бывшего заместителя председателя правительства и экс-министра труда и социального развития Омской области подал апелляционную жалобу на вердикт Любинского районного суда.

Напомним, суд установил, что в период с 2018 по 2023 год Куприянов получал взятки от директора подведомственного учреждения Валерия Башурова в виде денег, имущества и услуг имущественного характера, включая установку спортивного комплекса на приусадебном участке.

Общую сумму незаконного вознаграждения оценили в 647 тыс. рублей. Взамен, по данным суда, чиновник способствовал карьерному продвижению директора и добивался дополнительного финансирования учреждения на сумму свыше 4,5 млн рублей.