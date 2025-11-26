Суровый приговор омскому экс-министру Куприянову пытаются обжаловать

Теперь его дело будет рассматривать Омский областной суд.

Адвокат бывшего заместителя председателя правительства и экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова подал апелляционную жалобу на вердикт Любинского районного суда. Как сообщили в пресс-службе судов региона, уголовное дело направят в Омский областной суд.

Напомним, что 7 ноября Любинский районный суд Омской области вынес приговор Владимиру Куприянову. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что в период с 2018 по 2023 год Владимир Куприянов принимал от директора государственного учреждения Валерия Башурова деньги, услуги и имущество на общую сумму 647 тысяч рублей. Полученные средства и ценности шли на личные нужды чиновника, включая установку спорткомплекса на личном участке. Взамен чиновник содействовал продвижению Башурова по службе, поощрению премиями и дополнительным бюджетным средствам для учреждения в сумме более 4,5 млн рублей.

Куприянов отверг обвинения и отказался признать свою вину. Следствие добилось ареста активов и денежных средств чиновника на сумму около 26,6 млн рублей.

Учитывая представленные доказательства, суд назначил Куприянову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере около 13 млн рублей и запретил занимать определенные должности в течение четырех лет.

Помимо этого, судья распорядился конфисковать имущество и денежные средства на сумму около 500 тысяч рублей, поступившие в государственную казну. Также суд отменил почетное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Суд также оставил под арестом банковские счета Куприянова с суммой свыше 13 млн рублей для исполнения приговора по штрафу и конфискации.