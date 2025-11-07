Дело года: омскому экс-министру Куприянову вынесли суровый приговор

Ранее государственный обвинитель ходатайствовал о назначении Куприянову наказания в виде 10 лет лишения свободы.

Сегодня Любинский районный суд Омской области вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства и экс-министру труда и социального развития региона Владимиру Куприянову. Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ( получении взятки в крупном размере должностным лицом субъекта Российской Федерации).

Суд установил, что в период с 2018 по 2023 год Куприянов получал от директора подведомственного государственного учреждения Валерия Башурова взятки в виде денег, имущества и услуг имущественного характера, включая установку спортивного комплекса на приусадебном участке, на общую сумму 647 тыс. рублей. Кроме того, бывший министр способствовал прохождению директором аттестации на должность, выплате премий, награждению и дополнительному выделению учреждению более 4,5 млн рублей.

Вину в совершении преступления Куприянов не признал. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество и денежные средства на сумму 26,6 млн рублей.

С учетом позиции прокурора суд приговорил Владимира Куприянова к 7 годам колонии строгого режима, штрафу около 13 млн рублей и лишению права занимать определенные должности на 4 года. Кроме того, в доход государства были конфискованы почти 500 тыс. рублей и имущество, полученные в качестве взяток, а бывший чиновник лишен звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Суд также оставил под арестом банковские счета Куприянова с суммой свыше 13 млн рублей для исполнения приговора по штрафу и конфискации. Приговор не вступил в законную силу.