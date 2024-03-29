Горожане дружно встали на защиту парка имени 30-летия ВЛКСМ, в котором снова раздается топор дровосека. Омичи требуют сохранить зеленый уголок.

Горожане дружно встали на защиту парка имени 30-летия ВЛКСМ, в котором снова раздается топор дровосека. Омичи требуют сохранить зеленый уголок.

В Омске разворачивается очередной «зеленый» скандал. Поводом стала просочившаяся в прессу повестка заседания комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений при городской администрации, которая собиралась 26 марта. На мероприятии планировали обсудить планы компании «Кедр», заявившей о намерении снести 267 деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Среди планируемых к вырубке деревье – 125 берез, 56 елей, 30 тополей, 22 лиственницы, 19 сосен, 8 кленов, 3 вяза, 3 рябины, 1 ива. Деревья попали в зону строительства торгово-развлекательного комплекса в 164 метрах на юго-восток от дома № 158 по улице Богдана Хмельницкого. Сейчас там неогороженная территория, представляющая собой березовый околок с вкраплением хвойных деревьев.

По документам, имеющимся в распоряжении редакции, участок, предоставленный в аренду «Кедру» без всяких торгов, располагается в зоне Р-3. По правилам землепользования и застройки здесь разрешается возводить спортивные объекты, но не возбраняется строить и здания с деловым назначением. Судя по схеме, торговый комплекс планируется построить справа от входа в парк (зона на карте, помеченная розовым цветом).

«Кедр», связанный с самым богатым депутатом Заксобрания Омской области Дмитрием Павловым, в 2022 году построил в этом же парке торговый центр под названием «Парк». Новые планы бизнес-структуры вызвали большой общественный резонанс.

«Это не я!»

Так, выяснилось, что ООО «Кедр» распоряжается участком в парке с 20 октября 2020 года. Договор аренды земли под строительство подписывался, когда мэром Омска была Оксана Фадина. Экс-градоначальница, а ныне депутат Госдумы отреагировала на скандал молниеносно. Она заявила, что разрешение на строительство второго торгового комплекса «Кедру» не выдавали с 2015 года. Компания долго судилась с мэрией и сумела-таки выбить лакомый надел. Более того, договор аренды, заключенный после решения Верховного суда РФ, был продлен до 2026 года.

– В 2019 году решение Верховного суда исполнено департаментом имущественных отношений – участок предоставлен. В 2020 году пошли тяжбы по задолженности (иск администрации в отношении «Кедра» по долгам за аренду земельного участка под объектом с 2014 по 2020 год – 1,7 миллиона рублей) – в судебном порядке предоставлена рассрочка. В июне мэрия продлила договор аренды на 3 года, – привела хронологию событий Оксана Фадина.

Накануне же бывший мэр, что называется, дала заднюю, выступив против строительства ТЦ на территории зеленой зоны. Это выглядело максимально странно: чиновница, при которой участок в парке сдали в аренду бизнес-структуре, по сути, подвергла критике свои же действия.

«Концов» у этой истории с передачей в аренду участка в парке без торгов, похоже, не найдешь. Бывший вице-мэр Омска, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, ставший недавно главой Томска, отрицает, что ставил подпись под договором аренды «концов». Хотя в 2019 году работал в должности главы депимущества.

– Я ничего не подписывал. Не имею к этому никакого отношения, – лаконично сказал по телефону Дмитрий Махиня.

Нынешняя городская администрация внятно не обозначила свою позицию по этому вопросу. Со стороны все выглядит так, будто проблема всплыла из воздуха, из ниоткуда. И виноваты во всем исключительно члены команды предыдущего мэра.

– Это показатель командной работы. Руководителям приходится принимать разные решения, и вряд ли бы подчиненные самостоятельно подписывали какие-то документы, – говорит источник «Омск-информа», знакомый с ситуацией. – Прошлый мэр наверняка дала такое поручение, чиновник его выполнил, надеясь, что она, как вышестоящая инстанция, его прикроет. Но она при первом же шуме открестилась от своего решения и требует ответа от нынешней администрации города.

Единственная стратегия мэрии в этой щекотливой ситуации – не выдавать «Кедру» разрешение на строительство ТЦ, пытаясь дотянуть до 2026 года, когда закончится действие договора аренды земли. Но ведь не факт, что бизнесмены не оспорят действия властей в суде. Компания твердо намерена строиться в парке и сейчас наверняка изучает возможости склонить чашу весов в свою сторону.

«Парк постепенно исчезает»

Деревья в парке уже начали пилить: возле озера и у аттракциона «Горки Парк» был проведен плановый снос аварийных зеленых насаждений. Как пояснили в мэрии, все вырубленные и кронированные деревья предварительно обследовали агрономы. Разрешение на эти работы было получено в декабре прошлого года на «зеленой комиссии» мэрии после всестороннего рассмотрения и заключения экспертов.

Но горожане уже мало верят заявлениям чиновников, которые не смогли отстоять парк от застройки в судебных инстанциях. Неравнодушные омичи запустили петицию против вырубки парка, собравшую уже более 4100 голосов. Люди, постоянно бывающие в парке, в курсе предстоящей вырубки деревьев и охотно делятся своими мыслями, в основном критическими, на этот счет.

Подруги Нина Кузьминична и Наталья Сергеевна специально приехали в парк с Левого берега, чтобы провести время в этом природном уголке. Они не видят необходимости в новом торговом комплексе, напомнив, что уже построенный ТЦ «Парк» покупатели не балуют своим вниманием.

– У нас не столько в Омске парков, чтобы тут строить еще один ТЦ. Нам такого не надо! Мы уже это обсуждали, если надо где-то поставить подпись, мы это сделаем, – сказали омички.

Пенсионерка Татьяна Колтыкова, прогуливающаяся с внуком, солидарна с этой позицией. По ее воспоминаниям, березы росли здесь испокон веков, а сосны были посажены горожанами.

– Деревья здесь столько лет садили люди. Это единственный самый большой зеленый массив в Омске. Поэтому хватит уже, навырубались! – высказалась Татьяна Колтыкова.

Живущий неподалеку, в доме на улице Масленникова, Николай Васильченко переживает из-за того, что парк постепенно исчезает.

– Мы постепенно теряем этот парк, и так уже ничего не осталось, где можно отдохнуть. Скоро омичам негде будет гулять, – с горечью отметил омич.

Посетители кафе, ожидающие свежую порцию шашлыка, также оказались противниками застройки. Они пришли в парк насладиться наступающей весной.

– Таких зеленых зон крайне мало. А торговать можно где угодно, – поделились мужчины.

Еще одна гостья парка, Антонина Ильинична, специально заглянула посмотреть, где планируется вырубка.

– Нам нужна эта зеленая зона. Надо развивать парк, а не торговлю, – категорично высказалась омичка.

Коренная омичка Татьяна Малицкая каждое утро приходит в парк заняться скандинавской ходьбой. Женщина говорит, что с этим парком у нее связаны самые лучшие воспоминания из детства и юности. Татьяна не скрывает слез, когда речь заходит о вырубке деревьев.

– Сюда люди приходят погулять с детьми, прокатиться на качелях-каруселях, зимой на горку сходить. Но никак не за покупками. Я выросла в этом парке, все мое детство прошло здесь, на моих глазах строились Дом творчества и заводы. Знаю каждое дерево, каждую тропинку, до такой степени все родное. Обидно! – не скрывает разочарования омичка.

Против планов бизнеса вырубить деревья ради строительства торгового комплекса выступил и хозяин одного из кафе, представившийся Кареном. При этом для мелкого бизнеса новый ТЦ выгоден с точки зрения развития инфраструктуры и притока клиентов.

– Жаль, что деревья будут вырубать, это нехорошо. Построят еще один ТЦ, народу еще больше пойдет в парк. Будет развиваться инфраструктура, появятся парковки, – заявил бизнесмен. – Люди смогут зайти в торговый комплекс за покупками, а к нам – пообедать. Так было и с ТЦ «Парк». Но парк есть парк, и он должен им оставаться. Если у кого-то есть деньги, то могли бы их вложить в другую сферу.

Не ждать, пока все решится само собой

Вырубка деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ еще даже не началась, но страсти уже накалились до предела. Известный общественник Павел Журавлев намерен бороться за сохранение парка проверенными методами: подписанием петиции и привлечением внимания.

– Никто ничего не делал, и были все основания не продлевать договор аренды, но он продлен до 2026 года. Кем и при каких обстоятельствах – не знаю, и спрашивать за это не мне. У меня единственный вопрос – откуда появилось желание ликвидировать историческую рощу справа от входа в парк и ели, растущие вдоль улицы Богдана Хмельницкого? В этом нет никакой необходимости. Парк – это озелененная территория для отдыха, и появление каких-либо строений и сооружений должно способствовать отдыху посетителей, а не исключать его, – рассуждает Журавлев, призывая единомышленников сплотиться для решения проблемы.

В свою очередь, эколог Сергей Костарев предполагает, что петиция ничего не изменит. Необходимо вмешательство юристов городской администрации и прокуратуры.

– Это работа юридической службы мэрии. Насколько понимаю, в свое время зону разрешенного использования участка переводили в Р-3, то есть рекреационные земли с возможностью застройки объектами для спорта и отдыха. По моим данным, участок каким-то образом стал пригодным для строительства в 2022 году, – отметил Сергей Костарев. – То есть власти в свое время не уследили за этой территорией. Есть основания считать, что этот участок можно сохранить для города и не ждать, пока все решится само собой. Нужно привлекать правоохранительные органы. Потому что по этой земле было принято много не очень понятных решений, которые наверняка противоречат действующему законодательству.

Исправить ошибки предшественников

У нынешней городской администрации есть несколько вариантов решения внезапно возникшей проблемы. Логичным будет не выдавать арендатору разрешение на строительство, отказать в дальнейшем изменении вида разрешенного использования участка (а это наверняка в планах у застройщика), провести личные переговоры с предпринимателем. В общем, брать на себя ответственность и начать «разруливать» ошибки предшественников все равно придется нынешней команде. Бывшей градоначальнице Оксане Фадиной в этом плане везет. Потому что она, как известно, сама везет.