Строить новый торговый центр в парке имени 30-летия ВЛКСМ не будут. А вырубленные деревья являются аварийными.

Строить новый торговый центр в парке имени 30-летия ВЛКСМ не будут. А вырубленные деревья являются аварийными.

В мэрии Омска прокомментировали строительство торгового центра в парке имени 30-летия ВЛКСМ и снос деревьев у озера и аттракциона «Горки Парк». Как сообщили в ведомстве, сейчас на этих площадках ведутся работы по кронированию и сносу аварийных деревьев, в основном это ивы.

– Под снос попали только аварийные деревья, которые предварительно обследовали агрономы. Разрешение на эти работы получено в декабре прошлого года на «зеленой комиссии» мэрии после всестороннего рассмотрения и заключения экспертов, – добавили в городской администрации.

Кроме того, в мэрии заверили, что строительство нового торгового центра в парке не планируется.

Ранее сообщалось, что на территории общественного места хотят построить ТЦ. Договор аренды земельного участка под строительство подписала бывший мэр Омска Оксана Фадина. Однако вскоре Фадина заявила, что чиновники не выдали разрешение на строительство ТРК.