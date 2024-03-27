По словам бывшего мэра, администрация долго судилась с компанией, но в итоге проиграла.
Депутат Госдумы Оксана Фадина прокомментировала информацию о том, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ собираются построить еще один торгово-развлекательный комплекс, предварительно срубив там 267 деревьев. Она сообщила, что чиновники в 2015 году не выдали разрешение на строительство ТРК и после этого долго судились с ООО «Кедр».
– 2019 – решение Верховного суда исполнено департаментом имущественных отношений – участок предоставлен. 2020 – пошли тяжбы по задолженности (иск администрации в отношении «Кедра» по долгам за аренду земельного участка под объектом с 2014 по 2020 год – 1,7 миллиона рублей) – в судебном порядке предоставлена рассрочка. Июнь – мэрия продлила договор аренды на 3 года, – рассказала Фадина.
Срок действия договора на аренду истекает в 2026 году.
Напомним, ради первого на пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого от парка уже отрезали часть. Здание также строила компания «Кедр». При этом итоговое здание оказалось совсем не таким, как в проекте.