Для этого планируется вырубить больше двух с половиной сотен деревьев.
В Омске планируется очередное заседание комиссии мэрии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Как сообщают «Коммерческие Вести», власти обсудят снос 267 деревьев (125 берез, 56 елей, 30 тополей, 22 лиственницы, 19 сосен, 8 кленов, 3 вяза, 3 рябины, 1 ива), попадающих в зону строительства торгового-развлекательного комплекса.
Новый торговый комплекс планируется построить в 164 метрах на юго-восток от дома № 158 по улице Богдана Хмельницкого. Это территория парка 30-летия ВЛКСМ. Договор аренды земельного участка под строительство подписала бывший мэр Омска Оксана Фадина. С 20 октября 2020 года участком распоряжается ООО «Кедр».
Напомним, «Кедр» уже построил серо-оранжевое здание ТЦ «Парк» на Богдана Хмельницкого. Земельный участок раньше также относился к территории парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.