·Экономика/Бизнес

На Левобережье Омска построят ТЦ с большим фудкортом

Планируется, что комплекс откроется в следующем году.

В Омске возобновилось строительство торгового комплекса на улице Волгоградской напротив микрорайона Зеленая Река. Завершить работы планируется в 2026 году.

Как сообщает «Омск_путеводитель», в новом ТК разместятся не только магазины, но и фудкорт. Предполагается, что в одном месте соберутся десятки резидентов. Однако пока неизвестно каких. Прием заявок от предпринимателей еще идет.

Ранее сообщалось об открытии фудкорта на Ленинском рынке. Блюда там попробовал мэр Сергей Шелест. Вскоре фудкорты также появятся на Левобережном и Центральном рынках.

