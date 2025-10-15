Музычка и можно взять с собой: омский мэр Шелест продегустировал плов на модном фуд-корте

Главе города «зашел» формат апгрейда Ленинского муниципального рынка.

пресс-служба мэра Омска

Мэр Омска Сергей Шелест посетил Ленинский рынок, где недавно открылся новый фуд-корт с кухнями разных народов мира. Пространство занимает площадь 500 кв. м и включает 11 торговых точек.

На фуд-корте представлены русская пекарня с пирогами, паназиатский ресторан, азиатский стритфуд, корейское кафе, хотдожная, чайхана, шаверма, а также суши, роллы и морепродукты. Омскому мэру «зашел» такой формат, он проникся вайбом ресторанного дворика.

– Поесть можно здесь или взять еду с собой. Практически все ресторанчики и кафе проводят акции, ориентированы на комплексный подход и разный кошелек посетителя, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Не обошлось и без дегустаций. По данным «Омск-информа», главу города угостили настоящим узбекским пловом в чайхане «Кунжут».

– Сергей Николаевич Шелест знает толк в плове. Ему понравилось, – рассказали редакции в пресс-службе мэра.

Шелест отметил дизайн самого фуд-корта и живую музычку по выходным. Реализацию такого места на рынке мэр посчитал удачной и пообещал распространить ее на другие рынки.

– В целом инициативу генерального директора АО «Муниципальные рынки» Ильи Очкина и управляющего Ленинским рынком Александра Волкова считаю вполне удачной, будем пробовать распространять ее и на других муниципальных рынках города, – заключил Шелест.

Ранее сообщалось, что фуд-корты появятся на Левобережном и Центральном омских рынках.