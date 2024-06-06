По сведениям инсайдеров, депутат Заксобрания Дмитрий Павлов и его компаньон по бизнесу вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань связаны одним уголовным делом. Владимир Куприянов проходит по другому делу.

По сведениям инсайдеров, депутат Заксобрания Дмитрий Павлов и его компаньон по бизнесу вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань связаны одним уголовным делом. Владимир Куприянов проходит по другому делу.

Источник «Омск-информа» в силовых структурах раскрыл некоторые детали задержания трех известных омских политиков. Ранее сообщалось, что бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву, по месту рассмотрения некоего уголовного дела. По очень скупым сведениям, нечто противозаконное чиновник мог совершить, работая в команде губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.

Тогда как задержания депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и его компаньона по бизнесу вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя прочно связаны одним уголовным делом.

– Дмитрий Павлов и Дмитрий Сахань проходят по одному уголовному делу. А Владимир Куприянов – по нарушению совершенно другой статьи Уголовного кодекса, – отметил анонимный собеседник.

Тот же источник утверждает, что скоропалительная поездка депутата горсовета и помощницы Павлова Инны Гомолко в Донецкую Народную Республику также не связана с уголовным делом, возбужденным в отношении Саханя-Павлова. В отношении нее также идут некие уголовные разбирательства, но не столь серьезные, как у трех вышеназванных задержанных омских политиков. Это может стоить Инне Гомолко мандата депутата горсовета.

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