Как в Омске будут финансировать образование, новые дороги, общественный транспорт

Планируется изменить подход к общественному транспорту, применить комплексный подход к благоустройству, также Омск готовится стать культурной столицей.

Сегодня, 11 декабря, на пресс-конференции по итогам работы в 2025 году Омского горсовета и планах на 2026 год с участием руководителей депутатского корпуса большой блок вопросов касался программы «Инфраструктура для жизни» и изменений, связанных транспортным обеспечением. А также журналистам рассказали о направлениях молодежной политики, патриотическом воспитании, взаимодействии с Молодежным общественным советом при ОГС.

Вице-спикер Омского горсовета Дмитрий Сахань отметил, что ключевым объектом остается мост имени 60-летия ВЛКСМ, завершение ремонта которого запланировано в ноябре 2026 года. На него и другие дорожные объекты по программе «Инфраструктура для жизни» в бюджете заложено более 2,2 млрд рублей.

В этой программе также сделан акцент на комплексном благоустройстве: замене асфальта на плитку, обновлении ограждений, установке бордюров, знаков и светофоров, а также на озеленении.

На строительство 14 линий новых линий наружного освещения общей протяженностью около 6 километров будет потрачено 25 миллионов рублей, что позволит исполнить судебные решения.

Для поддержания чистоты в городе планируется приобрести 39 единиц дорожной техники на сумму более 400 миллионов рублей.

В ближайшие годы общественный транспорт Омска претерпит масштабные изменения. Ключевые направления развития: полный переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте, усиление контроля за оплатой и обновление автобусного парка.

– Полный переход на безналичную оплату проезда позволит увеличить налоговые поступления в бюджет города, исключив теневые схемы. Создание эффективной службы контроля необходимо для сокращения числа безбилетных пассажиров, которое, по некоторым оценкам, составляет 10–15 % от общего числа пассажиропотока. Это позволит дополнительно увеличить поступления в бюджет, компенсируя затраты на транспорт, – подчеркнул Сахань.

Планируется постепенный отказ от автобусов малого и среднего класса на центральных магистралях в пользу автобусов особо большого класса на 150–184 места, так называемые «гармошки». Это позволит разгрузить дороги, уменьшить количество транспорта на улицах и снизить компенсационные издержки на муниципальный транспорт, которые сегодня составляют 2,8 миллиарда рублей. Цель – сократить эту сумму до менее 2 миллиардов рублей к 2028 году. График движения автобусов при этом не изменится.

Стоимость проезда будет повышаться ежегодно, но не более чем на 5 %. В 2027 году будет принято решение о дальнейшем повышении, исходя из экономической ситуации. Повышение на 2 рубля – вынужденная мера, необходимая для выживания муниципального транспорта в следующем году.

– Ведутся переговоры между региональным и федеральным министерствами о выделении Омску транша в размере 900 миллионов рублей на 3 года, по 300 миллионов в год, для обновления подвижного состава пассажирского транспорта, – уточнил Сахань.

На зеленое строительство выделено 539 миллионов рублей, которые пойдут на содержание скверов и парков, а также высадку более 3000 новых деревьев и крупномеров.

В 2025 году на замену тепловых сетей было потрачено более 500 миллионов рублей. В 2026 году работы продолжатся, в частности, в районе Космического проспекта на сумму 26 миллионов рублей. Общая сумма утвержденных расходов на эти цели составляет 115 миллионов рублей. Ожидается федеральная помощь в размере 319 миллионов рублей, переговоры о выделении которой находятся на завершающей стадии.

Заместитель председателя ОГС Светлана Студеникина рассказала, что в городском бюджете на 2026 год одна из самых больших статей расходов – на образование. В том числе оплату труда, коммунальные услуги, ремонт школ, детских садов и прочее.

Взаимодействие с Молодежным общественным советом при Омском городском Совете признано эффективным инструментом учета мнения молодых омичей при принятии решений, касающихся молодежной политики.

Особое внимание вице-спикер уделила перспективам культурного развития Омска в связи с получением статуса культурной столицы России в 2026 году. Данный статус открывает новые возможности для привлечения инвестиций в сферу культуры, развития туристического потенциала города и повышения его привлекательности для жителей и гостей. В планах – реализация масштабных культурных проектов, поддержка местных творческих коллективов и создание новых площадок для культурного досуга. Город готовится встретить 2026 год во всеоружии, предлагая жителям и гостям насыщенную и разнообразную культурную программу.