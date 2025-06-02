Группа депутатов во главе со спикером ОГС Владимиром Корбутом оценила степень готовности школ Советского округа, ремонтируемых по президентской программе.

Сегодня, 2 июня, народные избранники побывали в двух школах Советского округа. Спикер Омского городского совета Владимир Корбут, вице-спикеры Светлана Студеникина и Дмитрий Сахань, депутаты Юлия Плоцкая и Наталья Старовойтова выехали для контроля за ходом выполнения строительных и ремонтных работ и оценки степени готовности капремонтов в школах №18 и 133, ведущихся по президентской программе. Прибывшие убедились, что работы идут согласно планам.

Напомним, что в двухгодичный цикл по капремонту попало 15 общеобразовательных школ Омска. В конце 2023 – начале 2024 года были заключены контракты с несколькими подрядчиками. Строители должны завершить основной объем работ к середине июля 2025 года.

Генеральным подрядчиком капитальных ремонтов в САО является ООО «АТ-Строй». Суммы контрактов – более 160 млн руб. на капремонт школы № 18 и более 180 млн руб. – школы № 133. У каждого из зданий, построенных в 60-е годы, свои проблемы.

Так, школа № 18 стоит на горке, там сухо, но часть стен потрескалась. Здесь был проведен огромный объем работ по усилению несущих конструкций. Школа № 133 построена в низине, поэтому проблемой являются сырые грунты. К сожалению, планом работ не была предусмотрена дренажная система. Однако по фасаду делается система горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции, что создает защиту стен от грунтовых вод. Таким образом предотвращается появление плесени.

По торцевой стене все санузлы были заморожены и много лет не работали, соответственно, колодцы были засыпаны мусором. Строители переложили стены с обоих торцов. А в спортзале, находившемся в аварийном состоянии, полностью заменили стену, по которой шла сквозная трещина, а также несколько плит перекрытия.

О степени готовности помещений рассказал директор ООО «АТ-Строй» Тимур Манапов.

– Капремонт в школе № 18 проведен на 75 процентов и сейчас находится на стадии финальной отделки. Предстоят работы по штукатурке, покраске, укладке плитки и линолеума. В школе № 133 проводятся аналогичные работы, но здесь процентная готовность чуть выше, около 80 процентов. Поскольку контракт предусматривает работу до 15 июля 2025 года, к этому сроку оба объекта будут сданы в части внутренней готовности. У нас останутся работы по наружной отделке, то есть фасады, крылечки, частичное благоустройство территории, предусмотренное планом. Эти работы будут полностью закончены в августе текущего года, – заверил Тимур Манапов.

По словам руководителя фирмы-генподрядчика, коммуникации, вся инженерная часть абсолютно новые «от А до Я»: это системы водоснабжения, водоотведения, слаботочные сети, электрика.

Дмитрий Сахань оценил текущий ремонт не только как депутат горсовета, но и как бывший ученик школы № 18:

– 1 сентября 2025 года мы фактически получим абсолютно новое здание. Для меня это вдвойне знаменательное событие, так как я учился в этой школе. Сегодня мы видим, что проведен большой объем работы, проработан фундамент, плиты перекрытия, заменены полностью колонны и крыша, обновляется фасад и инженерные сети. То есть обновление идет по всем фронтам, в том числе и с точки зрения оформления пространства, что отвечает современным потребностям. Подрядчик идет уверенными темпами, осталось буквально устранение шероховатостей, работы будут вестись до 20 августа, после чего, я уверен, объект будет сдан без каких-либо нареканий, – считает Сахань.

Владимир Корбут пояснил, что в плане работы Омского городского совета на весеннюю сессию было запланировано мероприятие по контролю за ходом капитальных ремонтов образовательных школ города. И в преддверии заседаний профильного комитета и городского совета проводится этот объезд.

– Я хочу сказать, что прежде всего мэром города Омска, администрацией, губернатором Омской области уделяется огромное внимание тому, как проводится капитальный ремонт школ. Да, есть проблемные вопросы. Но к ремонту школ, которые мы сегодня посмотрели, подрядчик отнесся достаточно добросовестно, и процент выполнения работ высок. Мы видим, что сейчас начинаются фасадные работы, запланированные графики по строительству и вводу данных школ в эксплуатацию, выполняются в срок, и 1 сентября дети вернутся в свои школы, – Владимир Корбут поблагодарил строителей за добросовестный труд.

Спикер ОГС высказал уверенность в том, что получен огромнейший опыт для дальнейшего производства капитальных ремонтов. И не только школ, но и спортивных, культурных сооружений, которые еще предстоит производить в течение долгих лет. И очень важно, чтобы в этом процессе принимали участие депутаты Омского горсовета.

В ближайшие дни народные избранники также проинспектируют выполнение капитальных ремонтов в школах Кировского и Октябрьского округов Омска.