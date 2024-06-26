Вице-спикер горсовета сдержанно и лаконично прокомментировал инцидент с уголовным делом.

Вице-спикер горсовета сдержанно и лаконично прокомментировал инцидент с уголовным делом.

Вице-спикер Омского горсовета Дмитрий Сахань, неожиданно появившийся на сегодняшнем пленарном заседании, высказался о своем задержании по уголовному делу о махинациях с землями в парке имени 30-летия ВЛСКМ. Парламентарий не стал раскрывать детали пребывания в московском ИВС. Однако выдал философскую фразу.

– Вы о чем спрашиваете? В жизни всякое бывает, – сказал Сахань корреспонденту «Омск-информа», дав понять, что беседа ему неприятна.

Напомним, что Дмитрия Саханя вместе с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым и директором ООО «Кедр» Игорем Толчиным задержали 5 июня и этапировали в Москву. 6 июня всех троих привезли в Басманный районный суд, где СКР ходатайствовал об их аресте. Генпрокуратура запросила 72 часа, чтобы ознакомиться с материалами.

7 июня первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела. 8 июня следователи вновь ходатайствовали о заключении депутатов в СИЗО. Но Генпрокуратура снова попросила 72 часа. И 10 июня Разинкин во второй раз отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Прокуратура не увидела состава преступления в действиях депутатов и бизнесмена. Задержаннных, которые 4 ночи провели в изоляторе временного содержания, освободили прямо в зале Басманного суда.

Таким образом, Дмитрию Саханю удалось избежать не только заключения под стражу, но и потери депутатского мандата.