После всех перипетий с уголовным делом вице-спикер городского парламента вернулся к работе.

После всех перипетий с уголовным делом вице-спикер городского парламента вернулся к работе.

Вице-спикер Омского горсовета Дмитрий Сахань, в начале июня ненадолго ставший подозреваемым по уголовному делу о махинациях с землями в парке имени 30-летия ВЛКСМ, появился на сегодняшнем пленарном заседании городского парламента. Как ни в чем не бывало, политик занял привычное место в президиуме.

Сахань старался вести себя спокойно, хотя было заметно, что избежавший заключения под стражу депутат едва сдерживает волнение.

Напомним, что Дмитрия Саханя вместе с депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым и директором ООО «Кедр» Игорем Толчиным задержали 5 июня и этапировали в Москву. 6 июня всех троих привезли в Басманный районный суд, где СКР ходатайствовал об их аресте. Генпрокуратура запросила 72 часа, чтобы ознакомиться с материалами.

7 июня первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела. 8 июня следователи вновь ходатайствовали о заключении депутатов в СИЗО. Но Генпрокуратура снова попросила 72 часа. И 10 июня Разинкин во второй раз отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Прокуратура не увидела состава преступления в действиях депутатов и бизнесмена. Задержаннных, которые 4 ночи провели в изоляторе временного содержания, освободили прямо в зале Басманного суда.