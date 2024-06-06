Омск-Информ
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·Политика

Самого богатого депутата Законодательного собрания задержали по некоему уголовному делу.

В Москве задержали депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, сообщают «Коммерческие вести».

Павлова задержали по некоему уголовному делу, в котором могут быть замешаны еще несколько известных в Омской области политиков. Подробности дела неизвестны.

Отметил, что Дмитрий Павлов является самым богатым депутатом Законодательного собрания. По итогам 2021 года он декларировал доход в 157 млн 897 тыс. рублей. Далее информацию о доходах депутатов закрыли.

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·Политика

Самого богатого депутата Законодательного собрания задержали по некоему уголовному делу.

В Москве задержали депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, сообщают «Коммерческие вести».

Павлова задержали по некоему уголовному делу, в котором могут быть замешаны еще несколько известных в Омской области политиков. Подробности дела неизвестны.

Отметил, что Дмитрий Павлов является самым богатым депутатом Законодательного собрания. По итогам 2021 года он декларировал доход в 157 млн 897 тыс. рублей. Далее информацию о доходах депутатов закрыли.

9431