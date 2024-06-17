Их задержали, но меру пресечения так и не избрали из-за отмены уголовного дела.

Их задержали, но меру пресечения так и не избрали из-за отмены уголовного дела.

Игоря Толчева и омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя. Следственный комитет дважды пытался обвинить их в махинациях с землями парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, однако Генпрокуратура оба раза отменила постановления о возбуждении уголовного дела. При этом, как сообщает « Стали известны подробности уголовного дела в отношении директора компании «Кедр»и омских депутатов. Следственный комитет дважды пытался обвинить их в махинациях с землями парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, однако Генпрокуратура оба раза отменила постановления о возбуждении уголовного дела. При этом, как сообщает « Коммерсантъ », Басманный райсуд Москвы лишь с третьей попытки рассмотрел вопрос об избрании всем троим меры пресечения.

Напомним, Толчева и Саханя задержали 5 июня и доставили в Москву, где уже находился Павлов. 6 июня всех троих привезли в суд, где СКР ходатайствовал об аресте. Генпрокуратура попросила отложить слушание на 72 часа, чтобы получить документы, обосновывающие ходатайство следствия, а 7 июня первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении дела. В этот день фигурантов снова доставили в суд для ареста и продержали там до самого вечера. По словам адвокатов, подследственные так и не дождались судью. Вместо этого следователи СКР заявили о новом уголовном деле и новом задержании.

Слушания по вопросу ареста фигурантов в этот день снова не состоялись. Председатель Басманного суда Андрей Федин вернул материалы в СКР, указав, что обвиняемых не доставили на процессы, на которые также не явились ни прокурор, ни адвокаты, ни следователи.

8 июня следователи вновь ходатайствовали о заключении депутатов в СИЗО. Прокуроры снова попросили отложить слушания на 72 часа, и суд снова пошел им навстречу. 10 июня представители Генпрокуратуры предъявили в суд решение Разинкина об отмене второго уголовного дела. Прокуратура не увидела преступления в действиях Павлова, Толчева и Саханя. Задержанных, которые четыре ночи провели в ИВС, освободили в зале суда.

Напомним, основанием для уголовных дел послужила проверка по жалобам омичей на вырубку деревьев и строительство в парке коммерческих объектов. Следствие утверждало, что права на земельные участки на территории парка фигуранты получили незаконно: заключили договоры аренды для строительства спортивно-развлекательных объектов, а построили торговый центр и асфальтированную площадку, за что получили земельный участок в собственность по сниженной цене без торгов, где планировали возвести еще один торговый центр. Ущерб оценили в 11 млн рублей.

Адвокаты заявили, что в парке построили, как и планировалось, ТРЦ и теннисные корты с административно-хозяйственным блоком. Участок же, который ООО «Кедр» выкупило за 4,5 млн рублей, переоценили. Новая кадастровая стоимость составила 3,36 млн рублей, то есть компания даже переплатила.