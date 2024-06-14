По словам адвоката вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, он и другие задержанные шутили в изоляторе временного содержания.

По словам адвоката вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, он и другие задержанные шутили в изоляторе временного содержания.

Адвокат вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя, Сергей Пузин, раскрыл подробности задержания своего клиента, а также его компаньонов по бизнесу, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и директора компании «Кедр» Игоря Толчина.Их, напомним, обвинили в мошенничестве при приобретении земельных участков в парке имени 30-летия ВЛКСМ, задержали и этапировали в Москву. Однако затем выпустили в зале Басманного суда.

Защитник Саханя рассказал, как депутаты и предприниматель вели себя в изоляторе временного содержания.

– Несмотря на всю тяжесть внезапного и непонятного по своей природе удара, все вели себя стоически. Уверенность и приподнятый дух отражались в их поведении. Находилось и место шуткам. Люди верили в свою правоту, – заявил адвокат в интервью «СуперОмску».

Как сообщалось ранее, 4 июня Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, а также предпринимателя Игоря Толчина. По версии следствия, подельники, связанные с ООО «Кедр», получали в аренду земельные участки под видом строительства на них объектов недвижимости и с последующим выкупом без проведения торгов по заниженной стоимости. 7 июня Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В тот же день Следком возбудил новое уголовное дело по аналогичному поводу. Силовики повторно задержали двух депутатов и предпринимателя.

10 июня всех троих привезли в Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения – следствие запросило арест на 2 месяца. Суд в этом отказал, поскольку Генпрокуратура РФ вновь отменила постановление о возбуждении уголовное дела. Павлова, Саханя и Толчина освободили в зале суда.