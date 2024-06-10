Органы предварительного расследования ходатайствовали о заключении их под стражу, однако суд их отпустил.

Органы предварительного расследования ходатайствовали о заключении их под стражу, однако суд их отпустил.

Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования по уголовному делу омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, а также директора ООО «Кедр» Игоря Толчева. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следственный комитет просил суд заключить всех троих под стражу, но в этом было отказано.

– Толчев, Сахань и Павлов освобождены из-под стражи в зале суда, – говорится в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее стало известно, что депутаты и руководитель ООО «Кедр» был задержаны по поводу строительства торгового центра в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Следствие полагает, что права на земельные участки на территории парка были приобретены Толчевым, Павловым и Саханем мошенническим путем. Уголовное дело было возбуждено 4 июня, однако 7-го числа первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Он же дважды блокировал возбуждение дела в отношении заместителя директора депимущества омской мэрии Юлии Швецовой, которая продлила действие договора аренды с ООО «Кедр», хотя компания еще не приступила к строительству. Это позволило организации купить участок земли на льготных условиях.

Чем закончится открытое противостояние Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ, и какую ответственность в итоге понесут омские депутаты, остается только догадываться.