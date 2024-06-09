Омск-Информ
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·Политика

Депутат Заксобрания, как и его подельник Дмитрий Сахань, обвиняется в мошенничестве.

Завтра, 10 июня, в 14 часов 40 минут по московскому времени в Басманном районном суде Москвы состоится заседание, на котором должны избрать меру пресечения депутату Законодательного собрания Омской области Дмитрию Павлову.

Как следует из картотеки суда, Павлова обвиняют по ч. 4. ст. 159 УК РФ. По этой же статье обвиняют и подельника Павлова, вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Вероятно, речь идет о мошенничестве по предварительному сговору.

Саханю изберут меру пресечения на 10 минут раньше, чем Павлову. Обоим омским депутатам грозит до 10 лет лишения свободы.

·Политика

Депутат Заксобрания, как и его подельник Дмитрий Сахань, обвиняется в мошенничестве.

Завтра, 10 июня, в 14 часов 40 минут по московскому времени в Басманном районном суде Москвы состоится заседание, на котором должны избрать меру пресечения депутату Законодательного собрания Омской области Дмитрию Павлову.

Как следует из картотеки суда, Павлова обвиняют по ч. 4. ст. 159 УК РФ. По этой же статье обвиняют и подельника Павлова, вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Вероятно, речь идет о мошенничестве по предварительному сговору.

Саханю изберут меру пресечения на 10 минут раньше, чем Павлову. Обоим омским депутатам грозит до 10 лет лишения свободы.