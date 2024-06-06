Все трое задержанных омских политиков сейчас находятся в Москве.

Все трое задержанных омских политиков сейчас находятся в Москве.

Задержан еще один омский политик. Им стал вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань, сообщают «Коммерческие вести». Его задержание связано с задержанием экс-министра труда Владимира Куприянова и депутата Заксобрания Дмитрия Павлова.

Известно, что уголовное дело, по которому прошли задержания, связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах. Более конкретной информации нет.

Также сообщается, что все трое омских политиков находятся сейчас в Москве.