Уголовное дело, по которому проходит Куприянов, связано с периодом его работы в команде экс-губернатора Александра Буркова.

Уголовное дело, по которому проходит Куприянов, связано с периодом его работы в команде экс-губернатора Александра Буркова.

В Омске задержали бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что бывшего чиновника задержали вчера и этапировали в Москву. Уголовное дело, по которому проходит Куприянов, по данных правоохранителей, связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.

Задержание Куприянова связано с задержанием депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова в Москве. Есть информация, что будут названы и другие не менее громкие фамилии фигурантов этого уголовного дела.