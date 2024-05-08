Федеральные силовики начали проверять законность сноса зеленых насаждений у озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Федеральные силовики начали проверять законность сноса зеленых насаждений у озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Появилась новая информация о ситуации с вырубкой деревьев у озера в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ. По словам директора муниципального предприятия Руслана Щербакова, пока идет расследование уголовного дела, он ничего не может сделать с локацией со спиленными зелеными насаждениями.

– Мы нечего не можем сделать с этими пнями, поскольку они проходят по уголовному делу как вещественные доказательства. У меня каждый день приезжают проверки, – рассказал Щербаков «Омск-информу».

В региональном Следственном комитете данные о возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев подтвердили. Однако с оговоркой, что им занимается СК РФ.

– Уголовное дело возбудил Следком РФ две недели назад. Региональный СК не посвящают в его нюансы, – пояснили в СУ СК по Омской области.

При этом неизвестно, кто проходит подозреваемым по этому делу – конкретное должностное лицо или неустановленный круг чиновников.