В парке имени 30-летия ВЛКСМ очевидцы зафиксировали еще несколько спиленных посадок возле озера.
Омичи заметили новые следы вырубки деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Несколько спиленных посадок зафиксировали очевидцы. Горожане опасаются, что впоследствии освободившееся пространство используют для коммерческих целей.
В городской администрации пока не комментируют причину вырубки деревьев. Но рассказали об озеленении парка.
- В 2024 году планируется высадить около 300 деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород – дуб, ель голубая, ель сибирская, лиственница, сосна обыкновенная, миндаль степной, боярышник рассеченнолистный, пузыреплодник калинолистный, лох серебристый и т.д., - уточнили в мэрии.
Территорию вокруг озера предполагается благоустроить, разместив спортивные и культурные объекты.
Напомним, что месяц назад уже производилась вырубка деревьев возле озера в парке. Тогда сообщалось, что посадки уничтожаются с санитарной целью.