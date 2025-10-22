Мэрия опровергла вырубку 1000 деревьев в популярном парке Омска

Как заявляют власти, убрано будет только 41 аварийное возрастное высохшее дерево.

Власти Омска опровергли вырубку 1000 деревьев в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Соответствующая информация со ссылкой на руководителя парка сегодня утром появилась в СМИ.

Согласно заявлению мэрии, в парке будет снесено только 41 аварийное дерево.

– По факту на сегодняшний день в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который занимает территорию общей площадью около 80 гектаров, будет убрано 41 аварийное возрастное высохшее дерево, которое действительно представляет опасность для многочисленных посетителей парка, – отметили в мэрии. – Никто не собирается в ближайшие годы сносить 1000 зеленых насаждений.

При этом власти указывают, что многие деревья в парке выросли самосевом или были высажены еще в 50–60-е годы прошлого века и на сегодняшний день достигли своего предельного возраста.

– Деревья очень часто болеют – это естественный биологический процесс старения. Но агрономы парка ухаживают за ними, проводят обрезку, осуществляют восстановительный уход, – подчеркнули в городской администрации.

Ежегодно сотрудники парка и волонтеры проводят масштабные работы по озеленению. Так, в 2025 году была произведена высадка 212 новых деревьев и кустарников, среди которых декоративные и устойчивые виды, способные гармонично вписываться в ландшафт парка. В прошлом году в парке высадили 611 деревьев и кустарников.