Омский бизнесмен заплатил 2 млн за дерзко срубленные пихты под видом берез

Бывший работник омского лесхоза, по версии следствия, знал, на что шел.

Фото: t.me/omsk_police

В Омске завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке 173 деревьев пихты. В совершении преступления уличен 53-летний бизнесмен, раньше работавший в местном лесхозе.

Заготовку древесины в нарушение условий договора аренды лесного участка выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области.

Фигурант задекларировал сплошную рубку берез, елей и кедра на участке в урочище «Белоярское» Тевризского лесничества. После согласования нанял рабочих, передал им инструменты, грузовой транспорт.

По данным следствия, он дал указание бригаде о проведении сплошной рубки в границах отведенной лесосеки, при этом не стал говорить, что деревья пихты нужно сохранить.

Предпринимателю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Вину в злодеянии дерзкий лесоруб признал. И даже возместил ущерб, почти 2 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.