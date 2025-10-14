Омск-Информ
·Общество

Возле мэрии Омска уничтожили яблоневую аллею

Теперь вдоль центральной городской магистрали не осталось ни единого кустика.

В Омске возле здания городской администрации вдоль дороги убрали яблони, ради которых несколько лет назад частично разобрали тротуарную плитку. Это уже второй инцидент с этими деревцами вдоль главной магистрали. Весной их неудачно кронировали, неаккуратно обрезав ветви.

Тогда мэр Омска Сергей Шелест жестко высказался о работе служб зеленого хозяйства и обещал уволить причастных. Теперь же деревца вырвали с корнем. Всего уничтожено порядка 40 яблонь.

– Выглядит жутко – разрытая земля, ветки, корни, листья и зияющая пустота посреди тротуара, – пишет телеграм-канал Омск_путеводитель.

Ранее сообщалось, что работающая комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений на своем очередном заседании одобрила вырубку около тысячи деревьев.

Наталья Корнеева