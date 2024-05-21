Теперь ему грозит суд, который может наказать мужчину штрафом или принудительными работами.

Теперь ему грозит суд, который может наказать мужчину штрафом или принудительными работами.

На прошлой неделе во время патрулирования в Саргатском районе специалисты лесной охраны заметили нарушителя. Мужчина незаконно рубил деревья. Он успел срубить 6 сосен.

– Это были здоровые деревья, не тронутые вредителями и болезнями. Он выбрал их, чтобы использовать при строительстве, – сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Ущерб от вырубки 0,8 куб. м деревьев оценили более чем в 25 тыс. рублей. Мужчина сразу заплатил, однако ему все равно грозит уголовное дело. Наказать его могут штрафом до 500 тыс. рублей, принудительными работами или даже лишением свободы.

В управлении отметили, что мужчина мог заготовить древесину для строительства или ремонта законно. На 10 куб. м раз в пять лет имеет право каждый житель Омской области. До 30 куб. м древесины раз в 20 лет можно заготовить для капитального ремонта. Еще 20 куб. м раз в 10 лет – для строительства и ремонта хозяйственных построек. Нуждающиеся в жилых помещениях вправе один раз претендовать на 175 кубометров. Заявление можно подавать в отдел-лесничество Главного управления.