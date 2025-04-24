План по озеленению не щадит сами зеленые насаждения.

В 2025 году в Омске планируется вырубить 2333 дерева. Эта цифра фигурирует в плане озеленения, утвержденном заместителем директора по зеленому хозяйству БУ УДХБ Михаилом Киреевым. Официальный документ опубликован на сайте администрации города.

Деревья будут вырубаться в рамках ремонтных работ, развития городской инфраструктуры и благоустройства территорий, находящихся в ведении УДХБ. В плане не указана информация о том, какое количество деревьев из общего числа подлежит уничтожению по причине аварийного состояния. Кроме того, 6660 деревьев подлежат обрезке.

Крупнейшая вырубка запланирована на улице 60 лет Победы, где предполагается убрать 200 деревьев, а взамен высадить столько же саженцев. На улице 7-й Северной уберут 70 старых деревьев и посадят 50 новых, на улице Заозерной планируется убрать 55 деревьев и посадить 50 новых. На Красном Пути (от улицы Заозерной до улицы Березовой) планируется удалить 53 дерева и обрезать 65, взамен высадят 35 новых деревьев. На улице Маршала Жукова планируется убрать 44 дерева и посадить 40 новых. На бульваре Космонавтов (от улицы Дианова до улицы Рокоссовского) планируют удалить 35 деревьев, новых посадок не предусмотрено. На улице Серова планируется убрать 30 деревьев без замены новыми растениями.

Параллельно с вырубкой планируется осуществить массовые посадки: 3000 деревьев и 20 000 кустарников. Затраты на осуществление мероприятий по озеленению в 2025 году оцениваются в 106,7 млн рублей. Из них около 30 млн рублей будет потрачено на вырубку, обрезку деревьев и удаление поросли, а 76,5 млн рублей – на посадку новых деревьев и кустарников.