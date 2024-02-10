Об этом сообщила официальный представитель МВД по Омской области Ирина Волк. Обвиняемый в краже угрожал оперативникам ножом.

Об этом сообщила официальный представитель МВД по Омской области Ирина Волк. Обвиняемый в краже угрожал оперативникам ножом.

Сотрудники уголовного розыска в Омске задержали неоднократно судимого горожанина. На этот раз он подозревался в совершении кражи.

Фигурант уголовного дела должен был представить обязательство о явке, но вместо этого сбежал от суда. После этого омича объявили в розыск.

Оперативники обнаружили разыскиваемого в одной из квартир дома по улице 11-й Чередовой. Внезапно мужчина схватил со стола нож и, угрожая им полицейским, попытался скрыться во дворе.

Но оперативники поймали его и завели беседу. Улучив секунду, один из полицейских, боевыми приемами выбил оружие из рук беглеца. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь рецидивисту грозит дополнительное наказание вдобавок к уже имеющейся статье за кражу.

- Следователем СУ СК России по Омской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ, – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время задержанный находится под стражей.